Garo Paylan'dan düşündüren 'askerlik' anısı! Senin kuyruğun vardır herhalde...

HDP'nin Ermeni asıllı Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bütçesi'yle ilgili konuşurken çok ilginç bir anasını paylaştı. Paylan, askerde iken kendisinin Ermeni olduğunu duyan bir arkadaşının bayılıp yere düştüğünü anlattı. Daha da ilginci, o arkadaşı ayıldıktan sonra Paylan'a "Abi senin kuyruğun vardır herhalde" demesi olmuş. İşte Garo Paylan'ın ağzından o hikaye...

SENİN KUYRAĞUN VARDIR HERHALDE... Ben askerde bir arkadaşım benim Ermeni olduğumu öğrendiğinde düşüp bayılmıştı çünkü ona Ermeni'yi başka türlü anlatmışlar. "Abi senin kuyruğun vardır herhâlde." diye bana söyledi.

SEN İYİ BİR İNSANSIN NASIL ERMENİ OLABİLİRSİN... Çünkü "Sen iyi bir insansın, nasıl Ermeni olabilirsin ya?" diye söyledi çünkü o hayatında Ermeni görmemiş yani Mardinli bir arkadaşımızdı.

'HAİN, ÖTEKİ, ŞU, BU DİYE ANLATILMIŞ... Çünkü ona başka türlü anlatılmış Ermeni. "Hain, öteki, şu, bu." filan diye anlatılmış. Oysa bizi birleştiren değerlerin bu vizyon belgesine yansıması lazım, bir arada yaşama kültürünün buraya yansıması lazım.