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Garanti Bankası Genel Müdürü'nden döviz açıklaması: Aklımız ermiyor

Garanti Bankası Genel Müdürü'nden döviz açıklaması: Aklımız ermiyor

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, dolar kurundaki artışa anlam veremedi. Dövizdeki hareketliliğe ilişkin Erbil ''Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz... Ben bir bankacı olarak çok fazla anlamlandıramıyorum. Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 10:13 - Güncelleme: 14-08-2018 10:34

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, dövizdeki hareketliliğe ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, dövizdeki hareketliliği NTV canlı yayınında değerlendirdi.  Erbil'in açıklamalarından satır başları şöyle:

ANLAMLANDIRAMIYORUM: ''Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruzu ben bir bankacı olarak çok fazla anlamlandıramıyorum. İş bu dalgalanmanın geldiği noktada ister istemez başka etkileri de arıyor. Dünyada düzende global düzende bir takım taşlar yerinden oynuyor. İş yapış şekillerinde ciddi değişiklikler oluyor. Bize söylenen kitabın yazdığı aklın gösterdiği şeyler belli. Bir ülkeyle ilgili yatırım yaparken ilk bakacağınız şey o ülkenin mali durumu.

Bizim ülkemizin borcu nedir? Bu çok çok önemli. Kamunun borcu belli kriterlerin çok altında yüzde 30'un altında. Bu çok düşük oran. İkincisi bütçe açığı. Büyüyoruz. Son zamanlarda ciddi anlamda savunma harcamamız var.

ÇOK GÜÇLÜ BİR SEKTÖRÜMÜZ VAR: Bunlara rağmen Türkiye kamu bütçesi açığı anlamında geçen sene yüzde 1,5 ile bitirdi. Bunlar kabul edilebilir olan rakamların çok çok altında. İkincisi bankacılık. Türkiye'nin bankacılığı çok çok değişti. Çok güçlü bir sektörümüz var. Karlılığımız iyi.

Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok. Şu anda bankaların yaratacağı toplam likidite kısa vadede 100 milyar dolara yakın. Yarısı zaten yurt dışında yerleşik olan müşterilerinin mevduatları. Cari açığın çok daha kötüsünü gördük şimdi onun yarısındayız. Cari açık düşecek. Kurların geldiği seviye yükseldi. Bu ister istemez cari açığı düşürecek.

MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ ÖNLEMLERİ: Alınan tedbirler doğru tedbirlerdir. Bu yangın bitti diyemem. Elimizde araçların ziyadesiyle olduğunu düşünüyorum. Şu an itibariyle yapılması gereken başka bir şey yok. Biz bankacılar yüksek faizi sevmiyoruz. Bize zarar veriyor. Bu adımlar rasyonel adımlar.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Serdar 14 Ağustos 2018 10:48 Sen hala anlamadıysan durma orada. En cahil dediğiniz adam anladı da bu anlamadı.

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