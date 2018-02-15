Garajda mahsur kaldı 3 haftadır kurtarılmayı bekliyor

Bu özel mülkün sahibinin yurt dışında yaşadığı bilgisini aldıklarını ifade eden Salman, şöyle konuştu: "Apartmanın yöneticisi yoluyla direkt kendimiz ulaşmayı denedik. Bire bir arkadaşlarımızın görüşmesi olmadı. Ulaşamadılar sahibine. Kişiyi de tanımıyoruz, bilmiyoruz. Bunun da yasal prosedürü var. Emniyetle temasa geçildi. Emniyet de bize bunun yasal sıkıntıları olacağı yönünde geri dönüşte bulundu. Ancak savcılıktan çıkacak yasal bir yazıyla burayı açıp o canı oradan tekrar doğal ortama alma şansımız var. Son derece sağlıklı, oynuyor, keyifli. Bizim itfaiyedeki arkadaşlarımız da hayvanseverler de konuya son derece hassas. Oradaki yemeği, suyu her gün veriliyor. Verilmeye de devam edecek. Umarım en yakın zamanda yazı çıkar veya Ahmet Ateş isimli o özel mülkün sahibine ulaşılır. O canı, sevimli kedimizi bir an önce oradan kurtarırız."