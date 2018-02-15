Garajda mahsur kaldı 3 haftadır kurtarılmayı bekliyor

Yalova'da bir kedi, sahibi yurtdışında olan garajda mahsur kaldı. Yasa gereği müdahale edilemediği için kediye çevredeki vatandaşlar bakıyor. Yalova'da, garaj olarak kullanılan işyerinde mahsur kalan kedi, sahibi yurtdışında olduğundan yasa gereği müdahale edilemediği için vatandaşlarca 3 haftadır kapının altından besleniyor.
Süleymanbey Mahallesi Tükenmez Sokak'ta bir apartmanın zemin katında bulunan ve garaj olarak kullanılan iş yerinde mahsur kalan kediyi, 3 hafta önce mahalle sakinleri fark etti. Sahibinin yurt dışında olması nedeniyle içeriye girilemeyen dükkandaki kedi için Yalova Belediyesi çalışma yürütüyor. Belediye Başkanı Vefa Salman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 gün önce bu konuyla ilgili belediyeye müracaat yapıldığını belirterek "5 günden beri İtfaiye Müdürüm konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Bütün girişimlerde bulundu. O canın oraya nasıl girdiği, ne zaman girdiği belli değil" dedi.
Bu özel mülkün sahibinin yurt dışında yaşadığı bilgisini aldıklarını ifade eden Salman, şöyle konuştu: "Apartmanın yöneticisi yoluyla direkt kendimiz ulaşmayı denedik. Bire bir arkadaşlarımızın görüşmesi olmadı. Ulaşamadılar sahibine. Kişiyi de tanımıyoruz, bilmiyoruz. Bunun da yasal prosedürü var. Emniyetle temasa geçildi. Emniyet de bize bunun yasal sıkıntıları olacağı yönünde geri dönüşte bulundu. Ancak savcılıktan çıkacak yasal bir yazıyla burayı açıp o canı oradan tekrar doğal ortama alma şansımız var. Son derece sağlıklı, oynuyor, keyifli. Bizim itfaiyedeki arkadaşlarımız da hayvanseverler de konuya son derece hassas. Oradaki yemeği, suyu her gün veriliyor. Verilmeye de devam edecek. Umarım en yakın zamanda yazı çıkar veya Ahmet Ateş isimli o özel mülkün sahibine ulaşılır. O canı, sevimli kedimizi bir an önce oradan kurtarırız."
Kendinin bulunduğu sokakta kahvehane işleten Aytekin Kambur da kedinin yaklaşık 3 haftadır dükkanda olduğunu anlatarak "Arabayı park ederken bu kedi içeri girmiş diye düşünüyoruz. Bilinçli yapılan bir olay değil. 3 haftadan beri besliyoruz kediyi. Garajın sahibi yurt dışına çıkmış. Mahalle halkı besliyor kediyi. Mahallenin kedisi. Ölmemesine gayret ediyoruz" dedi.
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