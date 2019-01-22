Garaj talebi reddedilmişti! Ronaldo mahkemeye güle oynaya geldi

Cristiano Ronaldo, İspanya’da Maliye ve Savcılık tarafından yapılan vergi kaçırma suçuyla ilgili Madrid İl Mahkemesi’nde görülen davaya katıldı. Ronaldo, mahkeme salonuna kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte geldi.

Garaj talebi reddedilmişti! Ronaldo mahkemeye güle oynaya geldi

İtalya’nın Juventus takımında oynayan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, hakkındaki vergi kaçırma suçlamasıyla ilgili davası başladı. Madrid İl Mahkemesi, Ronaldo'nun avukatı tarafından sunulan mahkemeye giriş ve çıkışta bina içindeki garajın kullanılması talebini reddettiği için Portekizli futbolcu ve ailesi ön kapıdan gülümseyerek mahkeme salonuna girdi. İkilinin, podyumda yürür gibi hava atmaları dikkatlerden kaçmadı.

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Garaj talebi reddedilmişti! Ronaldo mahkemeye güle oynaya geldi

GARAJ TALEBİ KABUL GÖRMEDİ: Mahkeme başkanı Juan Pablo Gonzalez, Ronaldo'nun tanınmış biri olmasına ve mahkemeye gelişinde güvenliğinin garanti edilmesine rağmen bina içindeki garajı kullanma isteğiyle ilgili, hiç kimseye özel bir prosedür uygulanmadığını açıklamıştı.

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Garaj talebi reddedilmişti! Ronaldo mahkemeye güle oynaya geldi

MAHKEME BİNASINA YÜRÜYEREK GELDİ: Ronaldo, daha önce benzer suçlamalarla karşılaşmış diğer sporcu ve tanınmış kişilerin yaptığı gibi yürüyerek mahkeme binasına geldi. Polis, Ronaldo için güvenlik koridoru oluşturdu.

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Garaj talebi reddedilmişti! Ronaldo mahkemeye güle oynaya geldi

NE İLE SUÇLANIYOR?: İddianameye göre, 2011-2014 yılları arasında dört ayrı mali suç işlemekle suçlanan Ronaldo hakkında savcılık, iki yıl hapis ve toplam 18,8 milyon euro para cezası talep ediyor. Real Madrid takımında 2009-2018 yılları arasında forma giyen ve 10 Temmuz 2018'te İtalya'nın Juventus takımına transfer olan 33 yaşındaki Ronaldo, imaj haklarından elde ettiği gelirleri off-shore hesaplarında tutarak vergi kaçırmakla suçlanıyor.

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