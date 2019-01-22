Garaj talebi reddedilmişti! Ronaldo mahkemeye güle oynaya geldi

Cristiano Ronaldo, İspanya’da Maliye ve Savcılık tarafından yapılan vergi kaçırma suçuyla ilgili Madrid İl Mahkemesi’nde görülen davaya katıldı. Ronaldo, mahkeme salonuna kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte geldi.

İtalya’nın Juventus takımında oynayan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, hakkındaki vergi kaçırma suçlamasıyla ilgili davası başladı. Madrid İl Mahkemesi, Ronaldo'nun avukatı tarafından sunulan mahkemeye giriş ve çıkışta bina içindeki garajın kullanılması talebini reddettiği için Portekizli futbolcu ve ailesi ön kapıdan gülümseyerek mahkeme salonuna girdi. İkilinin, podyumda yürür gibi hava atmaları dikkatlerden kaçmadı. Twitter

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GARAJ TALEBİ KABUL GÖRMEDİ: Mahkeme başkanı Juan Pablo Gonzalez, Ronaldo'nun tanınmış biri olmasına ve mahkemeye gelişinde güvenliğinin garanti edilmesine rağmen bina içindeki garajı kullanma isteğiyle ilgili, hiç kimseye özel bir prosedür uygulanmadığını açıklamıştı. Twitter

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MAHKEME BİNASINA YÜRÜYEREK GELDİ: Ronaldo, daha önce benzer suçlamalarla karşılaşmış diğer sporcu ve tanınmış kişilerin yaptığı gibi yürüyerek mahkeme binasına geldi. Polis, Ronaldo için güvenlik koridoru oluşturdu. Twitter

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