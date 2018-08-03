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Gar katliamında sanıklara ceza yağdı

Gar katliamında sanıklara ceza yağdı

Ankara Garı'ndaki katliamında sanıklara ceza yağdırdı. Mahkeme heyeti DEAŞ saldırısıyla ilgili 9 sanığa "Anayasal düzeni ihlal" suçundan bir kez "kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 21:29 - Güncelleme: 03-08-2018 21:29

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili davada karar verildi. Mahkeme heyeti 9 sanığı 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez, 'kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, müştekiler, taraf avukatları ile bazı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili katıldı. Duruşmada savunmaların tamamlanmasının ardından sanıklara son sözleri soruldu. Son sözlerin alınmasının ardından mahkeme karar için, duruşmaya ara verdi.

MAHKEME, 9 SANIĞI SALDIRIDAN SORUMLU TUTTU

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer kez hapisle cezalandırıldı. Sanıklardan Yakup Şahin, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın ayrıca 'izinsiz patlayıcı madde bulundurmak' suçundan da 10 yıl hapis cezası aldı.

9 SANIĞA DA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu'na 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12'şer yıl hapis verirken, sanıklar Esin Altıntuğ, Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz'a aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

BİR SANIK İÇİN SUÇ DUYURUSU KARARI

Sanık Erman Ekici'nin 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, söz konusu sanığın 100 kişiyi 'kasten öldürme' ve 391 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur'un dosyalarının ayrılmasına, sanıklar hakkında yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmetti. Mahkeme, ölen sanık Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesine hükmetti. Mahkeme, hiçbir sanık için iyi hal indirimi uygulamadı.9 

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