Gamze Özçelik şimdi de Kamerunlulara umut oldu! Takdir toplayan paylaşım

"Ne güzel yol olmak, yolda buluşmak. Ne güzel sevmek" Özçelik'in takipçileri Kamerunlu kadınlarla çekilen bu samimi pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Gamze Özçelik'i geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Seda Selda Alkor, "Afrika'yı bırakıp Türkiye ile ilgilensin" diyerek eleştirmişti. Alkor'un eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap veren Özçelik, “Toplu cevap olsun ümidiyle” başlığı altında yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullanmıştı;

Bilmeden, okumadan, incelemeden konuşanlara ilk ve son kez toplu cevap olması ümidiyle... Öncelikle bilinmesini isterim ki, yardımları yapan şahsım değil, kurucusu ve başkanı olduğum, Türkiye ve bir çok mazlum coğrafyada faaliyet gösteren Umuda Koşanlar Derneği'nin bağışçılarıdır.