Gamze Özçelik şimdi de Kamerunlulara umut oldu! Takdir toplayan paylaşım

Şu sıralar Kamerun'da yardıma ihtiyacı olan insanlara umut olan Gamze Özçelik'in sosyal medya hesabındaki yeni paylaşımları takipçilerinin takdirini topladı.

Gamze Özçelik şimdi de Kamerunlulara umut oldu! Takdir toplayan paylaşım

Oyunculuğu bıraktıktan sonra dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Umut Pınarı Su Kuyuları Projesi kapsamında Kamerun'a gitti. Orada çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen güzel isim, paylaşımının altına ise şu notu düştü;

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Gamze Özçelik şimdi de Kamerunlulara umut oldu! Takdir toplayan paylaşım

"Ne güzel yol olmak, yolda buluşmak. Ne güzel sevmek"
Özçelik'in takipçileri Kamerunlu kadınlarla çekilen bu samimi pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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Gamze Özçelik şimdi de Kamerunlulara umut oldu! Takdir toplayan paylaşım

Gamze Özçelik'i geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Seda Selda Alkor, "Afrika'yı bırakıp Türkiye ile ilgilensin" diyerek eleştirmişti. Alkor'un eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap veren Özçelik, “Toplu cevap olsun ümidiyle” başlığı altında yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullanmıştı;

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Gamze Özçelik şimdi de Kamerunlulara umut oldu! Takdir toplayan paylaşım

Bilmeden, okumadan, incelemeden konuşanlara ilk ve son kez toplu cevap olması ümidiyle... Öncelikle bilinmesini isterim ki, yardımları yapan şahsım değil, kurucusu ve başkanı olduğum, Türkiye ve bir çok mazlum coğrafyada faaliyet gösteren Umuda Koşanlar Derneği'nin bağışçılarıdır.

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