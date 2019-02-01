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Gaming İstanbul oyun fuarı 4. kez kapılarını açtı

Gaming İstanbul oyun fuarı 4. kez kapılarını açtı

GL Events tarafından düzenlenen Gaming İstanbul, 31 Ocak - 3 Şubat 2019'da Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, toplam 18 bin metrekare alanda gerçekleşiyor.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 05:36 - Güncelleme: 01-02-2019 05:36

Gaming İstanbul oyun fuarı, bölgesel bir öneme sahip. Türkiye, hem sosyokültürel yapısı hem de oyuncu profili ve alışkanlıkları açısından Batı'nın Doğu'ya, Doğu'nun da Batı'ya açılmadan önceki ara durağı oluyor. Ayrıca MENA bölgesi için de birçok oyunun yönetimi Türkiye ofislerinden gerçekleştiriliyor.

Gaming İstanbul zamanlama açısından da en büyük oyun fuarlarından Chinajoy ve Gamescom'un tam arasında yapılıyor.

TÜRKİYE'NİN OYUN İHRACATU 1 MİLYAR DOLARI AŞIYOR: Türkiye'de oyun sektörü rakamlar açısından parlak. Türkiye oyun ihracatında , 2017'de yüzde 40 büyüdü.

Eğlence sektörünün en büyükleri olan sinema, TV ve müzik gibi pazarlar, artık oyunların gerisinde kalıyor. 2018'de yüzde 10 büyüyerek 116 milyar dolar gelir elde eden oyunlarda, Türkiye 1 milyar doları aşan oyun ihracatı ile dünyanın en hızlı büyüyen 3. pazarı oldu.

Ekonomik krizlerde oyun geliri artıyor. Çünkü insanlar çeşitli sosyal aktivitelerden kısıntıya gitseler de, oyun oynamaya devam ediyorlar. Global verilere göre, Türkiye'deki oyun düşkünleri, oyuna neredeyse Avrupa'daki ülkeler kadar yüksek harcama yapıyor.

Türkiye Free to Play - Oynanışı Bedava Oyunlar ülkesi olarak anılıyor, fakat bu rakam oyun içi harcamalarımızın ciddi miktarda olduğunu gösteriyor.

Önceki yıllarda Gaming İstanbul'da sektör açısından önemli duyurular ve etkinlikler yapıldı. Örneğin Microsoft XBOX One konsolunun lansmanını GIST'te yaptı. Ubisoft, Far Cry 5'in piyasaya çıkmadan önceki son halini Gaming İstanbul'da denetti. Kore'nin en büyük oyun geliştiricilerinden Pearl Abyss, Black Desert Online oyunun lansmanı için için dev bir stantla turnuvalar düzenledi, yeniliklerini duyurdu.

FORTNİTE'İN TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK ETKİNLİĞİ GAMİNG İSTANBUL'DA: Dünyada 200 milyondan fazla oyuncusu bulunan, Türkiye'de de milyonlarca oyuncusu bulunan Fortnite, Türkiye'deki en büyük etkinliğini bu yılki Gaming İstanbul'da düzenliyor.

Toplam 10 bin lira ödüllü cosplay yarışması, dans yarışmaları, profesyonel dans gösterileri olacak. Ayrıca, fuara özel bir oyun içi eşya paylaşacaklar. Örneğin Blizzard gibi bir devin yöneticileri de bu yıl ki Gaming İstanbul fuarını ziyaret edecekler.

Destansı Sponsor'un Hepsiburada olduğu Gaming İstanbul'da Epic Games, Playstation, Epin - YesilyurtGame, Omen by HP, Dell-Alienware, XDRIVE, 13 Aksesuar, Aral gibi şirketler de stantlarıyla yer alıyor. Gaming İstanbul, tüketici/oyuncunun yanı sıra profesyonel oyun dünyasına da hitap ediyor. Her yıl 600'ün üzerinde profesyonel katılımcı fuarı ziyaret ediyor.

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