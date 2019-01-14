Game of Thrones'un yayın tarihi yeni fragmanla duyuruldu

Game of Thrones'un sekizinci sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu. HBO tarafından yayınlanan yeni fragmanda, final sezonunun 14 Nisan'da başlayacağı ifade edildi.
HBO, resmi sosyal medya hesaplarında Game of Thrones'un merakla beklenen final sezonuna dair yeni bir fragman yayınladı.
Paylaşımında #ForTheThrone tabelasını kullanan HBO, final sezonunun 14 Nisan'da başlayacağını duyurdu.
Şimdiden YouTube üzerinde 1.5 milyona yakın izlenen tanıtım fragmanı dikkat çekti.
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