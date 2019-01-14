Game of Thrones’un final sezonu ne zaman yayınlanacak?

Dünyada izlenme rekorları kıran HBO'nun yayınladığı Game of Thrones dizisinin final sezonu ilk bölümünün yayınlanma tarihi belli oldu.



HBO’dan yapılan açıklamada dizinin 8’inci sezonu olan final sezonunun 14 Nisan’da yayınlanacağı duyuruldu. Dizi 8’inci sezonla birlikte final yaparak ekranlara veda edecek.

Game of Thrones'un Twitter'da yayınlanan tanıtım videosu, 17 saat içinde tam 13.4 milyon görüntülenme aldı. HBO'nun yayınladığı dizi bugüne kadar dünyanın en çok izlenen dizisi oldu.