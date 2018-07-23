Game of Thrones’un final sezonu ile ilgili yeni iddia

Metro gazetesinin haberine göre dizinin son sezonuna konu olan sahneler, önceki bölümlerde anlatılan olayların bin yıl öncesine ait olacak, senaryo ise 'Game of Thrones' romanlarının yazarı George R.R Martin'in hayat verdiği 'Buzun ve Ateşin Şarkısı' serisinin daha önce yayınlanmayan 2 bölümüne dayalı.