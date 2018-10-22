Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson evlendi

Adını ilk olarak tüm dünyada büyük izleyici kitlesine ulaşan Game Of Thrones dizisinde canlandırdığı Mountain(Dağ) karakteriyle duyduğumuz İzlanda asıllı oyuncu Hafthor Julius Bjornsson, fıtness model sevgilisi Kelsey Hanson ile evlendi.
29 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu güzel kadın hayatımın geri kalanında olacak. Yan yana yaşayacağımız her şey için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
Kelsey Henson ise "Seni sonsuza dek seveceğim. Hayatta tüm yaşayacaklarımızda yanında durmaya söz veriyorum" açıklamasını yaptı.
Dünyanın en güçlü adamı olarak tanınan Julius Bjornsson, kısa da olsa bir dönem basketbol oynadı.
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