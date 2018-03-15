Game of Thrones’da herkes teker teker ölecek

Dünyaca ünlü Game of Thrones’un final sezonu ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. HBO’dan bir yetkili, dizideki karakterlerin gelecek sezonda teker teker öleceğini açıkladı.

Game of Thrones’da herkes teker teker ölecek

Dünyaca ünlü Game of Thrones’un final sezonu ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. HBO’dan bir yetkili, dizideki karakterlerin gelecek sezonda teker teker öleceğini açıkladı. Game of Thrones’un 7. Sezonu hayranları tarafından önceki sezonlara göre daha az şiddet içerdiği için eleştirilmişti.

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Game of Thrones’da herkes teker teker ölecek

George R. R. Martin, sevilip sevilmediğine bakılmaksızın Ned Stark, Robb Stark, Joffrey Lannister, Ramsay Bolton gibi dizinin ana karakterlerini aniden öldürülmesine alışkın olan izleyiciler, geçen sezonda aradıkları heyecanı bulamadıklarından yakınmışlardı. Ancak, Game of Thrones final sezonunda bu durumun değişeceği açıklandı. Öyle görülüyor ki, 8.sezonda hiç kimse güvende olmayacak ve dizide daha önce görülmeyen büyük savaşlar, katliamlar ve cinayetler yaşanacak.

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Game of Thrones’da herkes teker teker ölecek

ABD’li kablolu TV ağı HBO’nun dizilerden sorumlu Başkan yardımcısı Francesca Orsi, Kudüs’te düzenlenen INTV konferansında katılımcılara, Game of Thrones’ta kalan karakterlerin gelecek sezonda teker teker öleceğini söyledi. Bu ölümlerin çok acıklı ve beklnmedik olduğunu vurgulayan Orsi, oyuncuların canlandırıdığı karakterlerin akıbetlerini okuduklarında masaya iyice sokularak ağladıklarını belirtti:

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Game of Thrones’da herkes teker teker ölecek

“Daha önce hiçbir oyuncu dizinin senaryosunu görmemişti. Okuduklarında ise her biri kendi ölümü yüzünden moral olarak çöktü. Final senaryosunda son birkaç kelime hepsini gözyaşlarına boğdu. En sonunda dizinin finali 15 dakika boyunca alkışlandı.”

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