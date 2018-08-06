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Galericiler şokta dev firma battı gidenler böyle buldu

Galericiler şokta dev firma battı gidenler böyle buldu

Filo kiralama sektörünün önde gelen firmalarından Fleetcorp AŞ’nin batışı deprem etkisi yarattı. Şirketten geriye kalan mağdurlar arasında, filo kiralama hizmeti alan çok sayıda şirketin yanı sıra yüzlerce galeri de bulunuyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden çok sayıda galerici şirketin Etiler’deki binasını gitse de muhatap bulamıyor.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 09:56 - Güncelleme: 06-08-2018 09:56

KUVEYTLİ iş insanı Adnan El Bahar’ın sahibi olduğu Fleetcorp Taşıt Kiralama AŞ’de geçen ay hisse yapısı değişti. Şirketin yüzde 75 hissesi Kuveytli iki bankaya geçti. Mali darboğaz sonrası değişen ortaklık yapısı, şirketin faaliyetlerini de önemli ölçüde etkiledi.

Hürriyet'in haberine göre, geçen hafta faaliyetleri duran, yönetici kademede muhatap bulunamayan şirkettin mağdurları arasında 300 kadar galerici esnaf da bulunuyor. Edinilen bilgilere göre, galericilerden kimi 100 bin TL kimi 5-6 milyon liralık araç aldı. Yapılan ihale sonrası alınan araçların devir işlemleri ise yapılamadı. Söz konusu araçlar için ödenen bedel ise 70 milyon liraya yakın. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Mardin, Trabzon, Kars, Hatay gibi illerden de çok sayıda galerici mağdur durumda.

‘BATTIKLARINI BİLDİKLERİ HALDE SATTILAR’ 
Sorunun çözümü için galerici esnafla birlikte girişimde bulunan Serkan Kıdeyş, şirket faaliyetlerinin durdurulmasına günler kala satış yapılmasını şüpheli buldukları görüşünde. 700 bin liralık araç aldığını ancak devir işlemlerinin yapılmadığını belirten galerici Özcan Karakaş ise “Bile bile bize oyun oynadıklarını düşünüyoruz. Biz yeni yeni öğreniyoruz ancak bu sorunu 3-4 aydan beri yaşıyorlarmış. Buna rağmen halen ihaleye çıkıp araç satışı yapmaları bizlerden para toplamları ciddi sorun… Bu araçları bizim gözümüzün içine baka baka satan Barbaros Çıtmacı ve İbrahim Tan’dır. ‘Siz merak etmeyin’ diye oyalayan bunlardır. ‘Arkamızda dünya devi var’ diyen bunlardı. 

GALERİCİDEKİ ARAÇLAR İÇİN DE YAKALAMA KARARI
Her esnaf kendi çapına göre zarar görmüş durumda. Ben eğer bu paramı kurtaramasam veya araçların devrini alamazsam dükkânı kapatmak zorunda kalacağım. Benim durumumda olan çok esnaf arkadan var... Ocaklar sönecek, büyük yıkımlar olacak.” Bankalara rehinli olan araçlar için de yakalama kararı çıkarılmış durumda. Edinilen bilgilere göre, ödemesi yapılmasına karşın devri alınamayan araçlar için, galericilerin, branda benzeri malzeme ile koruma altına almaya çalışıyor.

BİNADA SESSİZLİK HAKİM 
Günlerdir konuşulan Fleetcorp’un İstanbul Etiler’deki binasında ise sessizlik hâkim. Çeşitli illerden gelen galericiler ise güvenlik görevlileri arasında zaman zaman tartışma yaşansa da, polis ekipleri tartışmaların büyümesini önlüyor. Faaliyetleri durma noktasındaki şirketin 95 kadar personeli için de zorlu bir süreç yaşanıyor. Şirket faaliyetlerinin durduğu geçen hafta çalışamadıkları gibi dışarı çıkamadıklarını ifade eden personel akşam saatlerinde dışarı çıkabildiğini söyledi.

PERSONEL DE ŞAŞKIN
Sektördeki geçmişi 20 yılı bulan şirketin faaliyetlerinin durdurulma kararı herkes gibi personeli de şaşırtmış. Her şeyin bir anda gerçekleştiğini belirten personel durdurulma haberleri sonrası bankaların şirketin hesaplarını dondurduğunu kaydetti. Ayrıca personelin aylık yemek kartlarının da kullanılamadığı öğrenildi.

Galericilerin bir kısmının Adnan Al Bahar'a ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

 ADABANK’A TALİP OLMUŞTU
Öte yandan, Fleetcorp AŞ’nin yüzde 25 hissedarı konumundaki Kuveyt merkezli The International Investor (TII) CEO’su Adnan Al Bahar, 2006 yılında Adabank’a da talip olmuştu. Türkiye’de muhatap bulamayan galericilerin Adnan Al Bahar ile temasa geçmeye çalıştığı öğrenildi.

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