Galaya Fahriye ve Serenay damgası! Bakan bir daha baktı

Başrollerini Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in paylaştığı 'Can Feda'nın galası Emaar Square Mall’da gerçekleştirildi. Gecede Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in yalnız bırakmadı. Ekip gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özçivit filmle ilgili olarak "Can Feda’dan bahsedeceksek en başta Zafer bana senaryoyu getirdiğinde, senaryoyu o kadar sevdim ve heyecanlandım ki. Böyle bir hikayenin içinde olmaktan ben çok mutluyum." dedi.