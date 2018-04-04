Galaya Fahriye ve Serenay damgası! Bakan bir daha baktı

Başrollerini Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in paylaştığı 'Can Feda'nın galası Emaar Square Mall’da gerçekleştirildi. Galada Serenay Sarıkaya ve Fahriye Evcen hem güzellikleriyle hem giydikleri kıyafetleriyle geceye damga vuran isimler oldular.

Galaya Fahriye ve Serenay damgası! Bakan bir daha baktı

Başrollerini Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in paylaştığı 'Can Feda'nın galası Emaar Square Mall’da gerçekleştirildi. Gecede Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in yalnız bırakmadı. Ekip gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özçivit filmle ilgili olarak "Can Feda’dan bahsedeceksek en başta Zafer bana senaryoyu getirdiğinde, senaryoyu o kadar sevdim ve heyecanlandım ki. Böyle bir hikayenin içinde olmaktan ben çok mutluyum." dedi.

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Galaya Fahriye ve Serenay damgası! Bakan bir daha baktı

Filmde toplumun hassas olduğu konulara yer verildiğine vurgu yapan Bursin, "Benim açımdan (filmde yer almak) çok gurur vericiydi. Çalışma esnasında ülkemizle alakalı bir sürü yeni şey öğrendim. Bir gazetede bir şey okuyorsun ya da bir şey görüyorsun değil, empati kurmasını öğreniyorsun." ifadelerini kullandı.

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Galaya Fahriye ve Serenay damgası! Bakan bir daha baktı

Galaya katılanlar arasında Murat Yıldırım ve eşi de vardı...

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Galaya Fahriye ve Serenay damgası! Bakan bir daha baktı

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