Galaxy Tab S4'ün teknik özellikleri ortaya çıktı!

Genel özelliklerine göz attığımız zaman karşımızda öylesine sunulacak olan bir tablet olmaması gözlerden kaçmıyor. Ancak cep telefonlarının sektörü domine ettiğini düşündüğümüz zaman ne kadar başarılı olabilir işte orası tartışılır.

Genel olarak teknik özelliklerine göz atacak olursak;

10.5-inç (2560×1600 pixel) WQXGA Super AMOLED 16:10 ekran

Octa-Core Snapdragon 835, Adreno 540 GPU

4GB LPDDR4X RAM, 64G depolama alanı

Android 8.1 (Oreo)

13MP arka kamera

8MP ön kamera

İris tarayıcı

S Pen (S kalem)

4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2X2 MIMO), Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS, USB 3.1 Type-C

7,300mAh batarya

Henüz tabletin fiyatı ve ya çıkış tarihi konusunda bir bilgi paylaşılmış değil. Eylül ayında düzenlenecek IFA 2018 Berlin fuarında cihazın duyurulması bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku