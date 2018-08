Galaxy Note 9'dan daha ucuz alternatif telefonlar

2. Galaxy S9 Plus 6,2 inç'lik ekranı Galaxy Note 9'dan biraz daha küçük ancak fark edilir derecede daha hafif. Galaxy S9 Plus'ın kameraları da oldukça iyi, özellikle düşük ışıkta. Galaxy S9 Plus'ı Note 9'a kıyasla 1.000-2.000 arası daha ucuza bulmanız mümkün.

3. iPhone 8 Plus iPhone X'in Türkiye fiyatı Galaxy Note 9'dan pahalı, bu durumda Apple iOS ile çalışan en iyi seçeneğiniz iPhone 8 Plus. 5,5 inç'lik ekran Note 9'un ekranından çok daha küçük ancak Apple'ın şık telefonunu kullanmak bir keyif. iPhone 8 Plus'ın Apple web sitesindeki fiyatı, şu an 5.899 TL.