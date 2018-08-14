Galaxy Note 9'dan daha ucuz alternatif telefonlar

Galaxy Note 9'un yüksek fiyatı bütçenizi aşıyorsa, işte tasarruf etmenizi sağlayacak 5 harika alternatif!

Galaxy Note 9'u çok yüksek fiyatına rağmen satın alanlar elbette olacak; bunda şaşırtan bir şey yok. Ancak bir telefona 6.500 TL ödemek size göre aşırı lüks ise, doğru yerdesiniz. İşte Samsung Galaxy Note 9'dan daha ucuz 5 alternatif.







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1. Samsung Galaxy Note 8 Aklınıza ilk gelen seçenekle başlayalım. Galaxy Note 9, Note 8'in üzerine çok fazla şey eklemiyor ama Note 8 çok daha ucuz. 12MP çift lensli kamera, Quad HD+ 6,3 ekran ve bolca işlem gücü, yine sizinle. 4.300 TL civarında bulunabilen Note 8'in fiyatı ile Note 9'un fiyatı arasında 2.000 TL'den fazla fark var.



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2. Galaxy S9 Plus 6,2 inç'lik ekranı Galaxy Note 9'dan biraz daha küçük ancak fark edilir derecede daha hafif. Galaxy S9 Plus'ın kameraları da oldukça iyi, özellikle düşük ışıkta. Galaxy S9 Plus'ı Note 9'a kıyasla 1.000-2.000 arası daha ucuza bulmanız mümkün.



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