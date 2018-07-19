Galaxy Note 9 satışta! Ama nasıl?

Eminim birçok tüketici daha öncesinde ünlü markaların merdiven altı ürünlerinin satıldığı dükkanlara denk gelmiştir. Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 da tam olarak böyle bir sorun ile karşı karşıya. Samsung’un yeni amiral gemisinin çakması, ilk kez ortaya çıktı ancak bu çıkış pek resmi bir çıkış değil.

Çakma Galaxy Note 9'a arkadan baktığımız zaman oldukça orjinal bir görüntü sunuyor bizlere. Çift kamerası, sensörleri ve LED flaşı ile birlikte tasarlanan çakma model, adeta gerçeğini yansıtmıyor. Parmak izi tarayıcısı ise orijinal modelde olduğu gibi kameranın altında bulunuyor.

Cihazın ön kısmı ise asıl kendisini ele verdiği nokta oluyor. Neredeyse Galaxy S7 Edge ile aynı kalınlıkta çerçevelere sahip olan cihaz, hatalı bir üretim havası katmıyor değil. Ayrıca ekranın kenarları da Samsung’un standart Edge tasarımına göre çok daha az kıvrımlara sahip. Burada telefou tasarlayanların ne kadar bilgisiz olduğu kanaatine varıyoruz.

Samsung, yeni amiral gemisi Note 9'u 9 Ağustos 2018 tarihinde tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Teknolojioku