  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Galaxy Note 9 satışta! Ama nasıl?

Galaxy Note 9 satışta! Ama nasıl?

Galaxy Note 9 daha piyasaya çıkmadan sahteleri çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-07-2018 15:35 - Güncelleme: 19-07-2018 15:35

Eminim birçok tüketici daha öncesinde ünlü markaların merdiven altı ürünlerinin satıldığı dükkanlara denk gelmiştir. Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 da tam olarak böyle bir sorun ile karşı karşıya. Samsung’un yeni amiral gemisinin çakması, ilk kez ortaya çıktı ancak bu çıkış pek resmi bir çıkış değil.

Çakma Galaxy Note 9'a arkadan baktığımız zaman oldukça orjinal bir görüntü sunuyor bizlere. Çift kamerası, sensörleri ve LED flaşı ile birlikte tasarlanan çakma model, adeta gerçeğini yansıtmıyor. Parmak izi tarayıcısı ise orijinal modelde olduğu gibi kameranın altında bulunuyor.

Cihazın ön kısmı ise asıl kendisini ele verdiği nokta oluyor. Neredeyse Galaxy S7 Edge ile aynı kalınlıkta çerçevelere sahip olan cihaz, hatalı bir üretim havası katmıyor değil. Ayrıca ekranın kenarları da Samsung’un standart Edge tasarımına göre çok daha az kıvrımlara sahip. Burada telefou tasarlayanların ne kadar bilgisiz olduğu kanaatine varıyoruz.

Samsung, yeni amiral gemisi Note 9'u 9 Ağustos 2018 tarihinde tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 

Kaynak: Teknolojioku

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Galaxy Note 9 satışta! Ama nasıl? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro