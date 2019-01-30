Galatasaraylı Yunus Akgün, Anderlecht'te

Boluspor maçında hat-trick yapan Galatasaray’ın genç futbolcusu Yunus Akgün, yuvadan uçuyor. Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün'ün transferi konusunda Anderlecht ile anlaşma sağladı.

HATRICK YAPMIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray’ın sahasında Boluspor’u 4-1 yendiği karşılaşmada sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Yunus Akgün gösterdiği performansla takdir topladı. Karşılaşmada 3 gol atarak A Takım kariyerinde ilk kez hat-trick sevinci yaşayan Yunus, 1 de asist yaptı.



18 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ardından hatıra olsun diye maçın oynandığı topu alarak stattan ayrılmıştı.