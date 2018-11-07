Galatasaraylı taraftarlar Koray Şener'i unutmadı!

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligindeki dördüncü maçında Schalke 04 ile karşılaştığı maçta Almanya'da yaşayan gurbetçiler, takımını yalnız bırakmadı ve stattaki yerini aldı. Galatasaraylı taraftarlar, hafta içi oynanan Fenerbahçe maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener'i de unutmadı.

İşte Koray Şener için açılan pankart: