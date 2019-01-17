Galatasaraylı engelli gencin hayali gerçek oldu

Hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan sarı-kırmızılı takım hayranı Kocaelili Velican Öndeş, Galatasaray antrenmanını izleyip, Fatih Terim ve Muslera ile bir araya geldi.

Galatasaraylı engelli gencin hayali gerçek oldu

Serebral palsi ve epilepsi hastalığı nedeniyle Kocaeli'de yatağa bağımlı yaşayan 19 yaşındaki Velican Öndeş'in, taraftarı olduğu Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ve kalecisi Fernando Muslera ile tanışma hayali gerçekleşti.

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Galatasaraylı engelli gencin hayali gerçek oldu

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Velican Öndeş, sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçı için yaptığı antrenmanı izledi. Velican, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda, hayallerinden biri olan teknik direktör Fatih Terim ve kaleci Muslera ile de tanışma fırsatı buldu.

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Galatasaraylı engelli gencin hayali gerçek oldu

Antrenman sonunda tüm oyuncularla fotoğraf çektiren Velican’a, Fatih Terim tarafından imzalı bir forma hediye edildi.

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