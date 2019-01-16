Galatasaray'la adı anılan Balotelli'ye Marsilya kancası

Galatasaray ile adı sıkça anılan Balotelli için Marsilya harekete geçti. Geçtiğimiz gün Nice Başkanı Jean-Pierre Rivère, Balotelli'nin ayrılışına engel olmayacağını açıklamış ve bir kulüple anlaşması halinde oyuncunun serbest bırakılacağını söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edilen 28 yaşındaki yıldız isim için Marsilya'nın devreye girdiği söylendi.

Başkan Rivère, yaptığı açıklamada "Balotelli kendi seçimlerini yapabilir. İsmi birçok kulüple anılıyor. Birisi zaten herkesin bildiği bir kulüp. Burada harika iki yıl geçirdi. Ona teşekkür ederim. Gitmek isterse ona engel olmayız." şeklinde konuştu.

Kariyerinde İnter, Milan, Manchester City gibi takımlarda forma giyen İtalyan oyuncu Balotelli, Nice formasıyla bu sezon 10 lig maçına çıktı.