Galatasaray'ın yeni transferinden olay hareket!

Galatasaray'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Christian Luyindama, eski takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için gittiği Belçika'da gündem oldu. Standard Liege ile Anderlecht arasında oynanan maçı izleyen Luyindama, müsabakanın ardından sahaya inerek tribünleri coşturdu.
KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT YAPTIRDI: Standard Liege'in 2-1 kazandığı maçın ardından sahaya inerek Belçika ekibinin "Danse Ya Boss" tezahüratını yaptıran Luyindama bir anda orta parmağını kaldırarak Anderlecht'e küfürlü tezahürat yaptırdı. Luyindama, "O... Anderlecht" tezahüratını yaptığı sırada tribünlerdeki coşku arttı.
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