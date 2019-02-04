Galatasaray'ın yeni transferinden olay hareket!

Galatasaray'ın yeni transferi Luyindama, Standard Liege - Anderlecht maçının ardından sahaya inerek tribünlere yaptırdığı tezahürat ile olay yarattı.

Galatasaray'ın yeni transferinden olay hareket!

Galatasaray'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Christian Luyindama, eski takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için gittiği Belçika'da gündem oldu. Standard Liege ile Anderlecht arasında oynanan maçı izleyen Luyindama, müsabakanın ardından sahaya inerek tribünleri coşturdu.

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Galatasaray'ın yeni transferinden olay hareket!

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT YAPTIRDI: Standard Liege'in 2-1 kazandığı maçın ardından sahaya inerek Belçika ekibinin "Danse Ya Boss" tezahüratını yaptıran Luyindama bir anda orta parmağını kaldırarak Anderlecht'e küfürlü tezahürat yaptırdı. Luyindama, "O... Anderlecht" tezahüratını yaptığı sırada tribünlerdeki coşku arttı.

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Galatasaray'ın yeni transferinden olay hareket!

"ARKADAŞLARIMLA VEDALAŞMAYA GELDİM": Belçika basınına açıklamalarda bulunan Luyindama, "Arkadaşlarımla vedalaşmaya geldim. Onları tribünden izleyerek destek vermek istedim. Ayrıca taraftarlarımızla da vedalaşmak benim için önemliydi" şeklinde konuştu.

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Galatasaray'ın yeni transferinden olay hareket!

Luyindama'nın bu hareketi Belçika basınında geniş yankı uyandırdı.

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