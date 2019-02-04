Galatasaray'ın yeni transferinden olay hareket!

"ARKADAŞLARIMLA VEDALAŞMAYA GELDİM": Belçika basınına açıklamalarda bulunan Luyindama, "Arkadaşlarımla vedalaşmaya geldim. Onları tribünden izleyerek destek vermek istedim. Ayrıca taraftarlarımızla da vedalaşmak benim için önemliydi" şeklinde konuştu.