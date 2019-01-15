Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'da!

Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao İstanbul’a indi.

Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao gece yarısı İstanbul’a indi. Atatürk Havalimanı’ndan çıkış yapan Marcao’yu sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Brezilyalı stoper ayrıca “Şampiyon Galatasaray” atkısıyla basın mensuplarına poz verdi. 23 yaşındaki oyuncu bu sabah sağlık kontrollerinden geçecek.