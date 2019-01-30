Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne resmen açıklandı

Galatasaray, taraftarların uzun süredir heyecanla beklediği forvet transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa'dan golcü oyuncu Mbaye Diagne'nin transfer edildiğini resmen duyurdu.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne resmen açıklandı

Galatasaray Kulübü, Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin transferi için oyuncu ve kulübü Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Sportif AŞ'nin, Mbaye Diagne'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği aktarıldı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. Geçen sezonun ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Diagne, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 20 kez fileleri havalandırdı.

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Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne resmen açıklandı

AÇIKLAMA GECİKTİ: Galatasaray Kulübünün, Senegalli golcü ile görüşmelere başlandığını açıklaması, Kamu Aydınlatma Platformunun (KAP) internet sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bir süre gecikti. Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarına yaptığı duyuruda, transfer ve özel durum bildirimlerinin gönderildiği Kamu Aydınlatma Platformunun (KAP) internet sitesine bir süre girilmemesini istedi. Sarı-kırmızılı kulüp televizyonundan ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Değerli Galatasaraylılar, 19.05'ten bu yana aşırı yüklenme nedeniyle KAP web sitesine giriş yapılamamaktadır. Lütfen bir süre için KAP web sitesine giriş yapmayınız" ifadesi yer almıştı.

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Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne resmen açıklandı

MBAYE DIAGNE KİMDİR?: 1991'de Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Mbaye Diagne, futbola İtalya'da başladı. Şimdilerde Serie D'de mücadele veren AC Bra'da kendini gösteren Diagne, 2013'te 100 bin Euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

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Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne resmen açıklandı

Juventus'ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'in yazında 1 milyon Euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'in yolunu tuttu.

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