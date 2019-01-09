Galatasaray'ın transferini yenge duyurdu! Heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve Portekiz'in Chaves takımında forma giyen Brezilyalı savunmacı Marcao'nun kendisi ve eşinden sosyal medyada sürpriz paylaşımlar geldi.

Galatasaray'ın transferini yenge duyurdu! Heyecanlandıran paylaşım

Serdar Aziz ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray’da stoper bölgesine takviye çalışmaları sürüyor. SarıKırmızılılar, 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcao ile temasta. Yönetim bu transferi hafta sonuna kadar tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya’da Atletico Paranaense takımında yetişen Marcao, son 2 sezondur Portekiz Ligi’nde top koşturuyor. Geçen sezon Rio Ave’de görev yapan genç savunmacı bu sezon ise Chaves forması giyiyor.

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Galatasaray'ın transferini yenge duyurdu! Heyecanlandıran paylaşım

TRANSFER AN MESELESİ: Portekiz'in Chaves takımında forma giyen 22 yaşındaki stoper'in Galatasaray'a transferi artık an meselesi. Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira ve eşi Panigaldo Teixeira sarı-kırmızılı takıma transferi doğrular paylaşımlar geldi.

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Galatasaray'ın transferini yenge duyurdu! Heyecanlandıran paylaşım

Marcao isminin gündeme gelmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar Marcao_Galatasaray isminde bir hesap açtı. Brezilyalı futbolcu da bu hesabı anında takibe aldı.

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Galatasaray'ın transferini yenge duyurdu! Heyecanlandıran paylaşım

Öte yandan Brezilyalı savunmacının eşi Panigaldo Teixeira'dan da sürpriz bir hareket geldi. Sarı-Kırmızılı taraftarların yeni yengesi olması beklenen Panidalgo İstanbul ve Galatasaray'a hoş geldin diyen bir taraftara teşekkür etti.

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