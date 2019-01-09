Galatasaray'ın transferini yenge duyurdu! Heyecanlandıran paylaşım

Serdar Aziz ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray’da stoper bölgesine takviye çalışmaları sürüyor. SarıKırmızılılar, 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcao ile temasta. Yönetim bu transferi hafta sonuna kadar tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya’da Atletico Paranaense takımında yetişen Marcao, son 2 sezondur Portekiz Ligi’nde top koşturuyor. Geçen sezon Rio Ave’de görev yapan genç savunmacı bu sezon ise Chaves forması giyiyor.

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