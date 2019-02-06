  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYılın En İyi Eğitim Kurumu Ödülü Gökyüzü'nün
eposta yazdır zoom+ zoom-

Galatasaray'ın konuğu Hatayspor

Galatasaray'ın konuğu Hatayspor

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibiyle karşı karşıya gelecek

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 06-02-2019 05:45 - Güncelleme: 06-02-2019 05:45

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. 

Galatasaray, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü'nü eleyen sarı-kırmızılılar, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u saf dışı bıraktı.

Kupada üçüncü turdan itibaren mücadele eden Hatayspor ise sırasıyla Esenler Erokspor ve Fethiyespor'u eleyerek 5. tura yükseldi. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlı ekip, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Hatayspor mücadelesi öncesi, Galatasaray'da uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu Emre Akbaba, takımla çalışmalara başladı. Asya Kupası'nda mücadele eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo takıma katılırken, sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun tedavisi sürüyor.

Diagne'nin cezası bitiyor
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin kırmızı kart cezası, Hatayspor maçıyla sona erecek.

Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki Senegalli golcü, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahaya çıkamamıştı.

Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray formasını giyecek.
 

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Galatasaray'ın konuğu Hatayspor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro