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Galatasaray'ın forvet sıkıntısı son buldu! Ze Luis İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın forvet sıkıntısı son buldu! Ze Luis İstanbul'a geliyor

Zirve takibini sürdüren Galatasaray'da sezon başından beri çekilen forvet sıkıntısı son buldu. Sarı Kırmızılılar, Spartak Moskova'dan Ze Luis ile anlaşmaya vardı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 11:57 - Güncelleme: 28-01-2019 12:12

Geçtiğimiz yaz döneminden beri forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı golcüyü Rusya takımlarından Spartak Moskova'da buldu.

Transfer döneminde Alan, Tetteh, Demba Ba ve Pato gibi isimlerle temasa geçen sarı kırmızılı yönetim, golcü transferini sonuçlandıramadığı için eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Ze Luis İstanbul'a getirilecek
Galatasaray, son dakika haberine göre Spartak Moskova'dan 28 yaşındaki golcü Ze Luis ile anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar, yıldız futbolcu için için 7.5 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Spartak Moskova'dan resmi yanıt bekleyen Galatasaray yönetimi, anlaştığı futbolcuyu yarın İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Tam adı Jose Luis Mendes Andrade olan ve 1991 yılında Yeşil Burun Adaları'nda doğan Ze Luis, kariyerine ülkesinin Batuque takımında başladı. Daha sonra Portekiz'in Gil Vicente takımına giden golcü, Braga, Videoton ve Spartak Moskova takımlarında oynadı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda 17 maçta 2 gol attı..

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Oguzhan 28 Ocak 2019 12:36 17 macta 2 gol atan adama 7.5 milyon euro bu ne şimdi. Sinan bundan iyi

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