Galatasaray'ın derbi bombası: Terim bakın kimi oynatıyor!

Galatasaray'da dev Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybına tahammül yok. Sarı kırmızılı takım farklı bir ilk 11 ile Fenerbahçe maçına çıkacak.

Yeni Malatyaspor deplasmanından eli boş dönen ve o maçta da Mariano'yu kaybeden sarı kırmızılı takım farklı bir ilk 11 ile Fenerbahçe maçına çıkacak. Twitter

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Cezalı Mariano'nun yerine Linnes'in oynaması kesin. Çok eleştirilen genç stoper Ozan Kabak da ilk derbi heyecanını Fenerbahçe'ye karşı yaşayacak. Twitter

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Sol bekte ise Nagatomo olmadığı için forma Ömer Bayram'a gidecek. Teknik Direktör Fatih Terim sağ kanatta ise büyük sürprizini yapacak. Orada görev Yunus Akgün'ün olacak. Twitter

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