Galatasaray'ın derbi bombası: Terim bakın kimi oynatıyor!

Galatasaray'da dev Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybına tahammül yok. Sarı kırmızılı takım farklı bir ilk 11 ile Fenerbahçe maçına çıkacak.

Galatasaray'ın derbi bombası: Terim bakın kimi oynatıyor!

Yeni Malatyaspor deplasmanından eli boş dönen ve o maçta da Mariano'yu kaybeden sarı kırmızılı takım farklı bir ilk 11 ile Fenerbahçe maçına çıkacak.

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Galatasaray'ın derbi bombası: Terim bakın kimi oynatıyor!

Cezalı Mariano'nun yerine Linnes'in oynaması kesin. Çok eleştirilen genç stoper Ozan Kabak da ilk derbi heyecanını Fenerbahçe'ye karşı yaşayacak.

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Galatasaray'ın derbi bombası: Terim bakın kimi oynatıyor!

Sol bekte ise Nagatomo olmadığı için forma Ömer Bayram'a gidecek. Teknik Direktör Fatih Terim sağ kanatta ise büyük sürprizini yapacak. Orada görev Yunus Akgün'ün olacak.

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Galatasaray'ın derbi bombası: Terim bakın kimi oynatıyor!

Forvette ise gol umudu olarak gözler Sinan Gümüş'ün üzerine çevrilecek. İşte sarı kırmızılıların sahada olması beklenen Fatih Terim'in kafasındaki Fenerbahçe derbisi ilk 11'i...

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