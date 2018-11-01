Galatasaray'ın derbi bombası: Terim bakın kimi oynatıyor!

Yeni Malatyaspor deplasmanından eli boş dönen ve o maçta da Mariano'yu kaybeden sarı kırmızılı takım farklı bir ilk 11 ile Fenerbahçe maçına çıkacak.
Cezalı Mariano'nun yerine Linnes'in oynaması kesin. Çok eleştirilen genç stoper Ozan Kabak da ilk derbi heyecanını Fenerbahçe'ye karşı yaşayacak.
Sol bekte ise Nagatomo olmadığı için forma Ömer Bayram'a gidecek. Teknik Direktör Fatih Terim sağ kanatta ise büyük sürprizini yapacak. Orada görev Yunus Akgün'ün olacak.
Forvette ise gol umudu olarak gözler Sinan Gümüş'ün üzerine çevrilecek. İşte sarı kırmızılıların sahada olması beklenen Fatih Terim'in kafasındaki Fenerbahçe derbisi ilk 11'i...
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