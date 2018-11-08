Galatasaray'dan tek yürek mesajı

PFDK'dan çıkacak cezalar öncesi Galatasaray, birlik beraberlik mesajı verdi. Sarı-kırmızılı kulüp resmi Twitter hesabından önemli bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Başkanımız Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcımız Yusuf Günay, Başkan Yardımcımız Kaan Kançal, Genel Sekreterimiz İlber Aydemir ve Teknik Direktörümüz Fatih Terim bir araya gelerek değerlendirmede bulundu" ifadesi kullanıldı.
''YOLU DOĞRU OLANIN YÜKÜ AĞIR OLUR''
Fotoğrafta görüşmelere ait anlara yer verilirken, "Yolu doğru olanın yükü ağır olur" başlığı dikkat çekti.
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