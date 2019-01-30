Galatasaray'dan taraftara KAP çağrısı!

Galatasaray, yeni transferi Mbaye Diagne'yi taraftarların aşırı yüklenmesinden dolayı KAP'a yapamadı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"Değerli Galatasaraylılar, 19.05'ten bu yana aşırı yüklenme nedeniyle K.A.P. web sitesine giriş yapılamamaktadır. Lütfen bir süre için K.A.P. web sitesine giriş yapmayınız."
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