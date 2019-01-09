  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYeni yaşamınız, yeni standartlarınız
eposta yazdır zoom+ zoom-

Galatasaray'dan ikinci yarı için bol gollü prova!

Galatasaray'dan ikinci yarı için bol gollü prova!

Galatasaray, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmayı Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Boluspor'un teknik heyetinden görevliler de takip etti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 08-01-2019 18:25 - Güncelleme: 09-01-2019 00:09

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Galatasaray, kamp yaptığı otelin sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 11. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 öne geçti. Eskişehirspor 22. dakikada İbrahim Öner ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Galatasaray 24. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Sarı-kırmızılı ekip, 67'nci dakikada Erdal Akdari'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Eskişehirspor, 75. dakikada Talha Erdoğan ve 84. dakikada Utku Kızılkaya'nın golleriyle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Galatasaray, Eskişehirspor karşısında sahaya, İsmail Çipe, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Selçuk İnan, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik ilk 11'i ile çıktı.

Fatih Terim, ikinci yarıya 9 oyuncu değişikliği ile başladı. Yalnızca Maicon ve Yunus Akgün sahada kalırken, Batuhan Şen, Atalay Babacan, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Belhanda, Fernando, Mariano, Feghouli ve Onyekuru oyuna dahil oldu. Terim, ilerleyen dakikalarda Maicon'un yerine Gökay Güney'i, Belhanda'nın yerine de Mustafa Kapı'yı maça dahil etti.

Eskişehirspor ise Galatasaray karşısında sahaya Ekrem Kılıçarslan, Feyzi Yıldırım, Semih Güler, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Jesse, Mehmet Özcan, Tolga Yakut, Furgan Polat, Fıratcan Üzüm ve İbrahim Öner ilk 11'i ile çıktı.

Öte yandan, karşılaşmayı Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Boluspor'un teknik heyetinden görevliler de takip etti.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Galatasaray'dan ikinci yarı için bol gollü prova! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro