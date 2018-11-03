Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye tepki

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası VAR incelemesinin ardından Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart, Belhanda sarı kartla cezalandırıldı. Maçın ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Galatasaray Kulübü, Hulusi Belgü'ye tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Bir dijital medya unsurunda Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Camiasına, onulmaz hakaretlerde bulunan Hulusi Belgü nam zatla ilgili gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.

Karakterini tuttuğu takımla ifade eden kişinin, bir büyük camiayı hedef alan hakaretamiz sözleri, hukuki karşılığını bulacaktır. Rakibe saygıyı gözetmeyen, sporun ruhu ve sportmenlikten de uzak içeriğiyle, affedilemez sözlerin sahibinin, hiçbir camiada kabul görmeyecek saldırısı, “ezeli rakip , ebedi dost” kavramına zarar veremez.



Kuruluşundan bu yana, kurucuları, bünyesinden doğduğu Lise’nin öğrencileri ve sporcularıyla, Türk Bayrağı’nın onuru için mücadele etmiş Camiamız, ülkenin birlik ve bütünlüğüne halel getirecek her eylemin karşısında olmuştur.

Kulübümüz ve Camiamız, toplum huzuruna zarar verici eylem ve söylemlerin sahipleriyle, üstelik hedefleştirilerek adının anılmasına izin vermez.

Toplumu, asırlık Camiaları birbirine düşürücü, ayrıştırıcı, düşman edici ve sporun ruhunu anlamamış kişi ve söylemlerle hukuksal mücadelemiz sonuna dek sürecektir.