Galatasaray'dan gece yarısı bomba paylaşım! Tahtada hangi golcüler yazıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray gece yarısı sürpriz bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'dan gece yarısı bomba paylaşım! Tahtada hangi golcüler yazıyor

Geçtiğimiz yaz döneminden beri forvet arayışlarını sürdüren, bu transfer döneminde Alan, Tetteh, Demba Ba ve Pato gibi isimlerle temasa geçen sarı kırmızılı yönetim, golcü transferini sonuçlandıramadığı için eleştiri yağmuru altında.

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Galatasaray'dan gece yarısı bomba paylaşım! Tahtada hangi golcüler yazıyor

Kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir ve Semih Kaya ile güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken sarı-kırmızılı kulüpün resmi sosyal medya hesabından gece 02.14'te sürpriz bir paylaşım yapıldı.

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Galatasaray'dan gece yarısı bomba paylaşım! Tahtada hangi golcüler yazıyor

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızı yönetimin yer aldığı fotoğrafta "Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar" şeklinde mesaj verildi. Gece yarısı yapılan paylaşımda "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." ifadeleri yer aldı.

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Galatasaray'dan gece yarısı bomba paylaşım! Tahtada hangi golcüler yazıyor

Paylaşımda transfer tahtası sansürlenmiş şekilde servis edildi.

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