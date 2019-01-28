Galatasaray'dan gece yarısı bomba paylaşım! Tahtada hangi golcüler yazıyor

Geçtiğimiz yaz döneminden beri forvet arayışlarını sürdüren, bu transfer döneminde Alan, Tetteh, Demba Ba ve Pato gibi isimlerle temasa geçen sarı kırmızılı yönetim, golcü transferini sonuçlandıramadığı için eleştiri yağmuru altında.

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