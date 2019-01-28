Galatasaray'dan gece yarısı bomba paylaşım!

Kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir ve Semih Kaya ile güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken sarı-kırmızılı kulüpün resmi sosyal medya hesabından gece 02.14'te sürpriz bir paylaşım yapıldı.

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızı yönetimin yer aldığı fotoğrafta "Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar" şeklinde mesaj verildi. Gece yarısı yapılan paylaşımda "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." ifadeleri yer aldı.