Galatasaray'dan flaş karar! Sözleşmesi dondurulacak

MAICON'UN SÖZLEMESİ DONDURLULACAK: Galatasaray yönetimi, Brezilyalı savunmacı Maicon'un sözleşmesini dondurma kararı aldı. Çin kulüplerinin ilgisi olduğu bilinen Brezilyalı stoperin kariyerine bundan sonra farklı bir kulüpte devam etmesi büyük olasılık olarak görünüyor. Maicon, herhangi bir kulübe transfer olmasa da Galatasaray'dan maaşını almaya devam edecek.

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