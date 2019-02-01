Galatasaray'dan flaş karar! Sözleşmesi dondurulacak

Kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir, Semih Kaya, Diagne, Mitroglu ve Christian Luyindama'yla güçlendiren Galatasaray'da yabancı futbolcu sayısı 15'e yükselirken sarı-kırmızılı yönetim flaş bir karar aldı.
MAICON'UN SÖZLEMESİ DONDURLULACAK: Galatasaray yönetimi, Brezilyalı savunmacı Maicon'un sözleşmesini dondurma kararı aldı. Çin kulüplerinin ilgisi olduğu bilinen Brezilyalı stoperin kariyerine bundan sonra farklı bir kulüpte devam etmesi büyük olasılık olarak görünüyor. Maicon, herhangi bir kulübe transfer olmasa da Galatasaray'dan maaşını almaya devam edecek.
SON ASLAN LUYINDAMA: Galatasaray, transfer döneminin son gününde Luyindama'yı transfer ettiğini açıklamıştı. Galatasaray Kulübü, Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.
TERİM'DEN EMRE MOR'A VETO: Öte yandan Celta Vigo'da sürekli kadro dışı kalan ve disiplinsiz tavırlarından dolayı Fatih Terim'in şüpheyle baktığı oyuncu, son ana kadar Galatasaray'a gelme niyetindeydi ancak tecrübeli hoca, milli futbolcunun takım içindeki ahengi bozar düşüncesiyle bu transfere onay vermedi.
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