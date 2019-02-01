Galatasaray'dan flaş karar! Sözleşmesi dondurulacak

Ara transfer döneminde kadrosuna birçok isim katan Galatasaray'ın yabancı futbolcu sayısı 15 oldu. Galatasaray yönetimi Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini dondurma kararı aldı.

Galatasaray'dan flaş karar! Sözleşmesi dondurulacak

Kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir, Semih Kaya, Diagne, Mitroglu ve Christian Luyindama'yla güçlendiren Galatasaray'da yabancı futbolcu sayısı 15'e yükselirken sarı-kırmızılı yönetim flaş bir karar aldı.

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Galatasaray'dan flaş karar! Sözleşmesi dondurulacak

MAICON'UN SÖZLEMESİ DONDURLULACAK: Galatasaray yönetimi, Brezilyalı savunmacı Maicon'un sözleşmesini dondurma kararı aldı. Çin kulüplerinin ilgisi olduğu bilinen Brezilyalı stoperin kariyerine bundan sonra farklı bir kulüpte devam etmesi büyük olasılık olarak görünüyor. Maicon, herhangi bir kulübe transfer olmasa da Galatasaray'dan maaşını almaya devam edecek.

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Galatasaray'dan flaş karar! Sözleşmesi dondurulacak

SON ASLAN LUYINDAMA: Galatasaray, transfer döneminin son gününde Luyindama'yı transfer ettiğini açıklamıştı. Galatasaray Kulübü, Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

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Galatasaray'dan flaş karar! Sözleşmesi dondurulacak

TERİM'DEN EMRE MOR'A VETO: Öte yandan Celta Vigo'da sürekli kadro dışı kalan ve disiplinsiz tavırlarından dolayı Fatih Terim'in şüpheyle baktığı oyuncu, son ana kadar Galatasaray'a gelme niyetindeydi ancak tecrübeli hoca, milli futbolcunun takım içindeki ahengi bozar düşüncesiyle bu transfere onay vermedi.

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