Galatasaray'dan Fatih Terim kararı!

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Sarı kırmızılı kulüp, 22 Aralık 2017'de dördüncü kez takımın başına geçen deneyimli teknik adamın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Başkan Dursun Özbek döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'ı çalıştıracak.

Başkan Mustafa Cengiz'in görev süresinin sonuna kadar devam edecek sözleşme, 2020-2021 sezonunun sonunda son bulacak.

17 KUPA KAZANDI!

Galatasaray'ın başında dördüncü dönemini yaşayan Fatih Terim, teknik adam olarak kırılması güç rekorlara imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibin başında bugüne kadar toplam 17 kupa kaldıran Terim, Türk futbol tarihinin Avrupa'da kazanılan ilk başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunun da baş mimarlarından biri oldu.

Terim idaresinde Galatasaray, UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde ederken, 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 7 kez lig şampiyonluğu yaşayarak, bu alanda rekorun da sahibi oldu.