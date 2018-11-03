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Galatasaray'dan derbi sonrası sert açıklama!

Galatasaray'dan derbi sonrası sert açıklama!

Galatasaray Spor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında dün oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 20:22 - Güncelleme: 03-11-2018 20:22

Maçın hakemi Fırat Aydınus'a ve VAR hakemlerine tepki gösterilen açıklamada Galatasaray'ın tüm platformlarda hakkını en kuvvetli şekilde arayacağı ifade edilirken, hakemlerin, hakim olmadığına dikkat çekildi.

Sarı kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde: "Hakemler de insandır, kamera başında da, çıplak gözle de hata yapabilirler. Bu olgu, büyük Galatasaray kültüründeki hoşgörüyle kabul görmüş bir gerçektir. Ancak bazı hakemler aynı takıma hata yapmayı alışkanlık haline getiriyor ve bunu da maalesef adalet(!) adına yapıyorlarsa; ya ezberleri yanlıştır, ya da art niyetlidirler. Hakemler, adalet dağıtan hakimler değildir. Hakemler, fairplay (dürüst oyun) ruhuna uygun olarak; gördüğüne düdük çalan, adil, dürüst ve mert insanlardır. Hakemler ve Kurullar, olayları başlatan, tahrik eden, provoke edenler ile bu tahrike tepki vererek önlemeye çalışanları aynı kategoride görmemelidir. Kurullar, mağduru asıl suçlu gibi değerlendirmemelidir. VAR’lı ya da VAR’sız, özellikle Süper Kupa finalinden bu yana süregelen, son 2 haftada zirve yapan haksızlıklar Camiamızın sabrını taşırmıştır. Galatasaray Spor Kulübü'nün tüm platformlarda hakkını en kuvvetli şekilde arayacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Olaylı derbi sonrası sosyal medyada taraftar isyan ettiOlaylı derbi sonrası sosyal medyada taraftar isyan ettiOlaylı derbi sonrası sosyal medyada taraftar isyan ettiOlaylı derbi sonrası sosyal medyada taraftar isyan ettiHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Kasım 2018 21:05 İki kişi aynı anda topa atlıyor. FB'li olanı topa vurduktan sonra kaleciye çarpıyor, yerde debelenmeye başlıyor. Ve hakem penaltı veriyor. Bunun neresi adalet!?

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