Galatasaray'dan 3 sakat futbolcuyla ilgili açıklama!

Spor Toto Süper Lig'in 9.hafta maçında Galatasaray'da dün akşam sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray, Bursaspor maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen Sofiane Feghouli, Fernando Reges ve Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Bursaspor maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen ve bugün sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde tetkikleri yapılan oyuncularımızın sağlık durumu şu şekildedir:

Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges’in tedavisine başlanmıştır.

Kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz’in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacaktır.