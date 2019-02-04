Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor

Galatasaray'da iç transferde flaş gelişme yaşandı. BİP Spor'un haberine göre, Galatasaray'da Muğdat Çelik ve Ryan Donk'la sezon sonunda yollar ayrılıyor. İki futbolcunun da sözleşmesinden opsiyon kullanılmayacak.



Sarı Kırmızılı takımda gözden çıkarılan Maicon ve Eren Derdiyok'un Brezilya, Çin, Suudi Arabistan ve Japonya'dan gelen teklifleri değerlendirdiği ve en kısa sürede takımla ilişkilerinin kesileceği öğrenildi. Donk bu sezon 6, Muğdat ise 1 mücadelede ilk 11'de forma giydi.



