Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 10. Haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.

Ligde Bursaspor ile berabere kalan, Şampiyonlar Ligi'nde ise konuk ettiği Schalke karşısında sahadan 1 puan ile ayrılan Galatasaray'da tüm hesaplar Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak üzerine yapılıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kırmızılılarda dikkat çeken en önemli konu sakat oyuncuların sayısının çokluğu. Fernando, Feghouli, Serdar, Onyekuru ve Emre Akbaba'nın ardından bu kez de Nagatomo sakatlandı.

Schalke mücadelesinde aldığı darbe sonrası karşılaşmayı yarıda bırakan ve daha sonra hastanede tetkikleri yapılan Japon oyuncunun akciğerine tüp uygulandı.

Öte yandan sağ üst arka adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilen Eren Derdiyok'un tedavisine başlandı.

Feghouli, Fernando ve Serdar Aziz tedavilerinin ardından salonda çalışmalarına başlarken Henry Onyekuru ise düz koşulara başladı.