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Galatasaray'da önce kurban sonra kamp!

Galatasaray'da önce kurban sonra kamp!

Malatya mağlubiyeti sonrası morallerin sıfıra indiği hatta sakatlar ordusuna dönen Galatasaray’da İkinci Başkan Albayrak Fenerbahçe derbisi öncesi Florya’da kurban kestirecek.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 09:59 - Güncelleme: 30-10-2018 09:59

Malatya dönüşü Fatih Terim ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dertleşti. "Ben yönetici olarak bu kadar şanssızlık görmedim. Sen hocam?'' diyen soran Albayrak'a, Terim de, "Ben de hoca olarak bu kadar sakatlığa şahit olmamıştım'' yanıtını verdi.

ÖNCE KURBAN SONRA KAMP
Nazara inanan Albayrak, yakın çevresine, "Sakat vermeden maç bitiremiyoruz. Fatih Hoca'nın kızı Buse trafik kazası yaptı, kardeşim acil servise kaldırıldı. Fener derbisi öncesinde Florya'da kurban kestireceğim'' dedi. Albayrak, derbi için perşembe gecesi takımla kampa girecek.

REVİRSARAY'DA SAKATLIK RAPORU!
MALATYA'DA 7 as oyuncusundan yoksun oynayan Galatasaray'da Belhanda ve Linnes de maçı tamamlayamadı.
Derbi öncesi revire dönen sarı-kırmızılı takımdaki sakatlık raporu şöyle:
BELHANDA: Yarın antrenmanlara katılacak.
MARTİN LİNNES: Tedavinin ardından dün yenileme idmanına katıldı.
ONYEKURU&FEGHOULİ: Tempolu koşu ve istasyon çalışmalarına başladı.
FERNANDO: Tedavisinin ardından takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.
SERDAR&EREN: İkisi de takımla birlikte düz koşulara başladı... Emre Akbaba, Nagatomo ve Fernando dışındaki oyuncuların Fenerbahçe derbisine yetişmeleri için yoğun mesai harcanıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat 30 Ekim 2018 10:35 Sizlerden rica ediyorum.Yok futbolcu idi,yok şarkıcı-türkücü idi yok dizi mizi tırıvırı oyuncusu gibi boş işlerle uğraşan üretmeyen sadece hazır yediği gibi ,üreten insanları da meşgul eden boş haberler yayınlanmasın.Bu tür haberler sadece toplumu uyutur ve aptallaştırır.

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