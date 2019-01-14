Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi!

Marcao ve Emre Taşdemir ile kadrosuna takviye yapan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Sarı kırmızılıların hücum hattına 2 takviye birden yapması bekleniyor. Transfer döneminin ilk gününden beri listenin ilk sırasında bulunan Alan'ın yanı sıra diğer ismin Sparta Prag'ın genç golcüsü Tetteh veya Demba Ba olduğu iddia ediliyor.