Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi!

Marcao ve Emre Taşdemir ile kadrosuna takviye yapan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Sarı kırmızılıların hücum hattına 2 takviye birden yapması bekleniyor.

Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi!

Transferde gözünü forvet takviyesine çeviren Galatasaray'da Younnes Belhanda'ya Suudi Arabistan'dan ciddi bir talip var.

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Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray kupa'da oynayacağı Boluspor maçından galibiyet ile ayrılarak ikinci yarıya moralli girmek istiyor. Tedavisi devam eden Emre Akbaba dışında tam kadro olarak çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılarda teknik direktör Fatih Terim'in Boluspor'a karşı ilk 11'de genç oyunculara da şans vermesi bekleniyor.

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Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi!

Marcao ve Emre Taşdemir ile kadrosuna takviye yapan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Sarı kırmızılıların hücum hattına 2 takviye birden yapması bekleniyor. Transfer döneminin ilk gününden beri listenin ilk sırasında bulunan Alan'ın yanı sıra diğer ismin Sparta Prag'ın genç golcüsü Tetteh veya Demba Ba olduğu iddia ediliyor.

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Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi!

Gary Rodrigues'in Al Itthad'e transferi ile birlikte önemli bir kaynak yaratan Galatasaray'da bu kez de Suudi Arabistan kulüplerinin Belhanda'yı transfer etmek istediği öğrenildi.

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