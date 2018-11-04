Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız futbolcu...

İşte Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan o gelişme...
Galatasaray'da Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Selçuk İnan ve Martin Linnes'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sona erene kadar hiçbir oyuncu ile masaya oturmama kararı aldı.
Oyuncuların performansına göre karar verileceği öğrenildi. Sakatlık sorunu ile bıktıran Eren Derdiyok'un kalma şansı yok.
Yaşlanan kaptan Selçuk'un (33) işi çok zor. Sinan'ın durumu belirsiz. Linnes'le ise yola devam edilmesi bekleniyor.
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