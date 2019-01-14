Galatasaray'da flaş ayrılık! Çarşamba imzalıyor

Devre arasında Garry Rodrigues'i Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a satan, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yollarını ayırmaya hazırlanan kadrosunu ise Brezilyalı savunmacı Marcao ve milli sol bek Emre Taşdemir'le güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Younes Belhanda konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ İMZALAYACAK: Suudi Arabistan'dan Almodrj'ın haberine göre; Belhanda transferinde mutlu sona ulaşıldı. Habere göre; Younes Belhanda, çarşamba günü yeni takımıyla resmi sözleşme imzalayacak. Galatasaray, 2017 yazında Belhanda'yı 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Kiev'den transfer etmişti.
Al ittihad Belhanda'ya yıllık 4.5 milyon euro verdi; 6’ya çıkarlarsa iş bitiyor. Suudi kulüple Belhanda'danın ortak bir rakamda anlaşılacağı konuşuluyor.
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