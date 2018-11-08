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Galatasaray'da deprem! Terim, Mustafa Cengiz'e bozulmuş

Galatasaray'da deprem! Terim, Mustafa Cengiz'e bozulmuş

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz’in “Dilerdim ki 6-0’ın psikozu bozulsun” sözüne karşılık Terim, “Bizim böyle bir derdimiz yok. Eğer ortada bir psikoz varsa o da karanlıklar altında Fenerbahçe Stadı’nda kaldırdığımız kupadır” diye rahatsızlığını anlattı.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 08:34 - Güncelleme: 08-11-2018 08:34

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Schalke 04'e 2-0 yenilen ve tu şansını zora sokan Galatasaray'da bir yandan Fenerbahçe derbisindeki olaylardan gelecek cezalar beklenirken, diğer yandan hiç beklemedik bir çatlak ortaya çıktı. Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre, kulüpten ve Başkan Mustafa Cengiz tarafından ardı ardına yapılan açıklamaların satır aralarındaki sözler kriz çıkardı.

TERİM ÇOK KIRILMIŞ
Bunların ilki Cengiz’in derbi sonrasındaki açıklamalarıydı. Galatasaray Başkanı, “Dilerdim ki, 2-0’lık skor 7-0’a ulaşsın ve 6-0’ın psikozu bozulsun. Fakat 2-0’dan 2-2’ye geldi ve bir direnç gösterildi” ifadesi teknik direktör Fatih Terim’i çok kırdı.

''BİZİM ÖYLE BİR DERDİMİZ YOK''
Tecrübeli teknik adamın yakın çevresine bu konuyla ilgili sitemde bulunduğu, “Bizim böyle bir derdimiz yok. Eğer ortada bir psikoz varsa o da karanlıklar altında Fenerbahçe Stadı’nda kaldırdığımız kupadır. Biz rakibimizin sahasında kupa kaldırmışız” diyerek Başkan Mustafa Cengiz’in sözlerinden duyduğu rahatsızlığı aktardı.

GOMİS KONUSUNDA TOPU FLORYA'YA ATTI
Başkan Cengiz ise Almanya’ya gelen kongre üyeleri ile yaptığı sohbette Gomis'in gönderilmesi konusunda topu Florya’ya attı. Cengiz, “Florya (Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak) Gomis satılırken bize a, b, c, d ve hatta e planı olduğunu söyledi. Biz planları olup olmadığını sormuştuk. Ancak planlamada sıkıntı olmuş” diyerek bu konuda yönetimin eleştirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

BİR ARAYA GELMEDİLER
Diğer taraftan Schalke deplasmanında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim’in bir araya gelmemesi dikkat çekti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 09:36 fenerin koyduğu takım sonraki maçlarda hayır etmez sağa sola çatacağına adam gibi işini yap yenince terim iyi hoca yenilince fenebahçe kötü yemezler

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