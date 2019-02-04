Galatasaray'da ayrılık! Maicon kaç para kazandırdı?

Luyindama geldikten sonra Galatasaray’daki yabancı sayısı 15’e çıkarken, Maicon’a yol gözükmüştü. Arap kulüplerinin radarında olan Brezilyalı stoper Maicon, Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala Al Nassr'a kiralandı.

Transferi KAP'a bildiren Galatasaray, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.