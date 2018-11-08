Galatasaray'da ayrılık kararı! Ocak'ta temizlik...

Sarı-Kırmızılı kulüpte büyük bir temizlik hazırlığı var. Teknik patron Fatih Terim, kötü gidişatın faturasını oynamayan isimlere kesti.

Tecrübeli çalıştırıcı, son dönemde sürekli sakatlıklardan şikayet eden ve takımını yalnız bırakanları gözden çıkardı.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan tecrübeli futbolcu Eren Derdiyok ile yollar Ocak ayında ayrılacak.

Terim’in üstünü çizdiği bir diğer oyuncu Feghouli. Cezayirli yıldızın önde baskı sistemine uymaması ve beklere destek vermemesi, hocayı bir hayli rahatsız etmiş durumda. Hepsi transferde kullanılacak.