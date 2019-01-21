Galatasaray'da Alan transferi bitiyor! Göztepe maçında sahada

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan Ankaragücü maçında rakibine yarım düzine gol atan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken Alan'da mutlu sona yaklaşıldı.
Galatasaray 2 .Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, dün gece Dubai'ye giderek Alan transferindeki son pürüzleri giderecek. Alan'ın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Gecikme olursa yıldız futbolcu yarın yöneticilerle birlikte Türkiye'de olacak.
GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA
Brezilyalı golcü Alan'ın, Göztepe maçında kadroda olması bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 22 maçta 18 gol attı.
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