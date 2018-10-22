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Galatasaray'a şok! O oyuncu Schalke maçında oynayamayacak

Galatasaray'a şok! O oyuncu Schalke maçında oynayamayacak

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son Bursaspor maçında sakatlanan futbolcusu hakkında açıklama yaptı. Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle Schalke ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 15:46 - Güncelleme: 22-10-2018 15:46

Bursaspor maçında sakatlanan Serdar Aziz’in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi. Milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Schalke maçında yer alması beklenmiyor. Öte yandan Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli’nin tedavilerine devam edildi.

Son hazırlıklar yapıldı
Galatasaray 24 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Schalke karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı idmanla tamamlayacak.

Karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Terim ve bir Galatasaraylı futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise saat 15.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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  • Misafir 22 Ekim 2018 15:54 salatasaray schalke 0-4 olur

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