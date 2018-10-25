Şok açıklama! Galatasaray'da Nagatomo'nun akciğeri söndü

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan ve 0-0 golsüz sona eren Galatasaray-Schalke 04 maçında sakatlanan Japon oyuncu Nagatamo, sakatlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Dün Schalke 04 ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında göğsüne gelen top sonrası sakatlanan ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oynaması beklenmeyen Japon sol bekle ilgili Sarı Kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı:

TEDAVİ AMACIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

"Schalke 04 maçı sırasında göğsüne gelen top sonrası, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo’nun saha kenarında yapılan ilk muayenesinde sağlık heyetimizin riskli bir durumu fark etmesinin ardından oyuncumuz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sponsor hastanemize sevk edilmiştir.

AKCİĞER SÖNMESİ TEŞHİSİ

Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup, duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmıştır.

DURUMU TAKİP EDİLECEK

Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek oyuncumuzla ilgili ileri bir tedavi gerekip gerekmeyeceği yapılacak değerlendirme sonrası netleşecektir."